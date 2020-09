François Bayrou nommé haut commissaire au Plan : "Il ne s'agit en rien de préparer la présidentielle"

Le maire de Pau, fidèle soutien du président Macron, va être nommé jeudi 3 septembre à la tête d'un Haut-commissariat au Plan, signant ainsi son retour au gouvernement, trois ans après un premier passage éclair.

François Bayrou, le 27 avril 2016. ( AFP / JOEL SAGET )

Ce jeudi 3 septembre, la nomination de François Bayrou au poste de haut-commissaire au Plan et à la Prospective va être enterinée en Conseil des ministres. Emmanuel Macron l'a confirmée vendredi dernier, saluant "l'expérience" de l'ancien ministre, "grand responsable politique" et "européen convaincu".

Cette nomination intervient après sa mise en examen le 6 décembre dernier dans l'affaire des emplois présumés fictifs de son parti, qui semblait sonner le glas d'un retour au premier plan pour un homme longtemps présenté comme premier-ministrable. Au début du quinquennat, le leader centriste et fidèle soutien du chef de l'Etat avait dû jeter l'éponge après 34 jours au gouvernement comme garde des Sceaux en raison de l'ouverture d'une enquête préliminaire dans cette même affaire.

"Cette nomination, c'est une façon d'utiliser ses compétences, sa vision en dehors du gouvernement" où il est "empêché", estime Patrick Mignola, chef de file du groupe MoDem . "C'est une façon de l'impliquer dans la marche du pays et, parce qu'il a une surface politique, ses observations seront plus entendues".

"Je ne confonds en rien les domaines"

Cette fois, il n'était pas question pour lui de rester sur le quai, dans la dernière ligne droite du quinquennat. Car entre-temps, le MoDem, autrefois force d'appoint, est devenu un allié incontournable de La République en marche qui a perdu la majorité absolue à l'Assemblée.

Depuis la présidentielle, où François Bayrou a apporté un soutien décisif à la victoire du candidat Macron, le maire de Pau n'est jamais revenu sur son engagement, même s'il s'est parfois montré critique sur certains choix gouvernementaux. Mais pas question pour lui de préparer, avec ce poste de haut-commissaire, le programme de l'éventuel candidat Macron en 2022 : "Je ne confonds en rien les domaines (...). Il ne s'agit en rien de préparer une élection présidentielle , qui est l'affaire du président et de ceux qui le combattront", a-t-il souligné sur France 2 soir.

Il a également évoqué sa nomination : "Le président de la République, c'est lui qui a voulu qu'on se ressaisisse de ces sujets (relatifs à la planification, NDLR), expérience faite des difficultés, des échecs, des impasses qu'on rencontrait. Et le président de la République, au moins, a souhaité ça et on aurait dû le faire à mon sens depuis longtemps."