François Bayrou mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics

La mise en examen de François Bayrou pour complicité de détournement de fonds publics avait beau être attendue, elle n'en constitue pas moins un tremblement de terre pour son parti. Secousse d'autant plus forte pour le président du MoDem que cette mise en examen survient après celle de sa fidèle numéro 2, Marielle de Sarnez, et d'une kyrielle de grands élus et cadres du parti. Mais, au-delà de la formation centriste, c'est toute la majorité présidentielle qui est touchée par le séisme.Le MoDem est en effet, et de loin, le principal allié du parti macroniste La République en marche (LREM). Ses 46 députés à l'Assemblée nationale pèsent d'autant plus que le groupe des Marcheurs, certes fort de ses 303 élus, est désormais confronté à des défections et à des contestations internes. Ses ministres, à l'image de Marc Fesneau (Relations avec le Parlement) ou Jacqueline Gourault (Cohésion des territoires) font entendre leur petite musique. Ni le gouvernement ni le président de la République ne sont donc épargnés par les éclaboussures.« La position de l'arroseur arrosé »Et le coup marque d'autant plus que les chefs d'accusation à l'encontre des responsables du MoDem - soupçons d'emplois fictifs et de détournement de fonds publics - portent sur un enjeu naguère emblématique du candidat Emmanuel Macron : le renouvellement de la démocratie et la moralisation de la vie publique.C'était précisément l'objet de la loi portée par François Bayrou, éphémère ministre de la Justice au printemps 2017, avant sa démission forcée à cause de cette affaire du Parlement européen. « C'est clair qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu dans la position de l'arroseur arrosé », persifle un élu LREM.De là à envisager un profond renouvellement à la tête du MoDem, une mise en cause du rôle de son fondateur ? « Franchement, la question ne se pose pas, se récrie Jacqueline Gourault. Ce n'est pas le ...