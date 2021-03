François Bayrou défend le maintien du nucléaire comme principale source de production d'électricité

Selon le Haut commissaire au plan, les seules énergies renouvelables ne pourront pas couvrir la hausse à venir de la consommation d'électricité.

Des lignes électriques. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le Haut commissaire au plan François Bayrou défend le maintien d'une importante production d'électricité d'origine nucléaire en France, dans une note à paraître ce mercredi 24 mars et dévoilée par Le Figaro . "Est-il possible d'obtenir, au terme de quinze ou trente ans, une production suffisante d'énergie électrique (...) tout en supprimant tout ou partie de notre parc de production nucléaire ? La réponse est assurément non", y affirme François Bayrou, selon des extraits cités par le quotidien.

"La conclusion serait d'ailleurs la même si l'on voulait, pour les mêmes objectifs, renoncer au développement ambitieux de la production d'électricité d'origine renouvelable. En raison de l'obsolescence de notre parc de centrales nucléaires, aucune des deux sources d'électricité d'origine décarbonée ne peut se passer de l'autre", souligne-t-il. La France s'est en effet fixé comme objectif de ramener à 50% la part du nucléaire dans sa production d'électricité d'ici à 2035. "Considérons que c'est un plancher qu'on n'enfoncera pas à la baisse sans risquer de provoquer une crise du système électrique", insiste le Haut commissaire.

Il estime que la consommation d'électricité va augmenter à l'avenir et que les seules énergies renouvelables ne pourront pas couvrir cette hausse de la demande. "Nous ne pouvons pas modifier d'un claquement de doigt la trajectoire du grand paquebot qu'est notre système électrique", estime-t-il, tout en considérant que l'explosion des besoins en électricité dans les décennies à venir conduira les Français à adapter leur façon de consommer.

"Désormais, la consommation va devoir s'ajuster à la production ", souligne François Bayrou, notamment lors des pointes de consommation hivernales, pendant lesquelles les centrales au gaz ou au charbon sont utilisées pour répondre à la demande quand elle dépasse les capacités des centrales nucléaires et des énergies renouvelables. Or ces centrales au gaz ou au charbon, qui dégagent du CO2, sont voués à disparaître. "Cela signifie qu'il faudra faire fonctionner certains appareils électriques (machine à laver, lave-vaisselle, par exemple) ou recharger son véhicule électrique sur des plages horaires correspondant aux besoins du système", indique la note.

Par ailleurs, une importante échéance attend la France : la décision de construire de nouveaux EPR sur le territoire alors que le chantier de celui de Flamanville (Manche) peine à s'achever. L'exécutif a écarté tout arbitrage avant 2023. "La virulence de certains débats a pu contribuer à repousser des prises de décisions", regrette François Bayrou qui appelle aussi à développer l'éolien en mer.