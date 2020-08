François Bayrou bientôt nommé haut-commissaire au Plan ?

Selon des informations de France Inter, cette nomination devrait être annoncée après le premier conseil des ministres de rentrée qui est prévu le 25 août prochain.

Le président Emmanuel Macron et le maire de Pau François Bayrou à Pau, en janvier 2020. ( POOL / REGIS DUVIGNAU )

Le maire de Pau et ancien garde des Sceaux, François Bayrou, futur haut-commissaire au Plan ? Selon des informations de France Inter , le président du MoDem devrait être nommé à ce poste après le Conseil des ministres de rentrée du 25 août. Pour l'instant, l'élu centriste a refusé de s'exprimer publiquement sur la question.

Annoncé par le Premier ministre Jean Castex lors de son discours de politique générale, ce haut-commissariat au Plan aura pour mission d'"imaginer la France dans 10, 20, 30 ans" et de proposer des changements structurels pour relever les défis à venir.

D'après France Inter , François Bayrou souhaiterait être directement rattaché à l'Elysée , et non pas à Matignon ou à un ministère comme le sont habituellement les hauts-commissaires. Objectif : se "libérer des contraintes gouvernementales et de l'immédiateté".

Ce poste de haut-commissaire au plan lui permettrait de rester maire de Pau , car le cumul des mandats n'est pas interdit pour un tel poste.