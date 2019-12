François Bayrou bientôt mis en examen ? "Surtout, qu'il ne démissionne pas", conseille Bernard Tapie

Le maire de Pau risque de se voir mis en examen vendredi lors de son audition par un juge d'instruction dans l'affaire des assistants des eurodéputés MoDem.

Bernard Tapie le 4 avril 2019 au tribunal. ( AFP / BERTRAND GUAY )

La convocation ce vendredi 6 décembre devant la justice de François Bayrou dans l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem fragilise le dirigeant centriste. Le président du MoDem risque une mise en examen, comme sa numéro 2 Marielle de Sarnez , mise en examen pour détournement de fonds publics mercredi, l'ex-eurodéputée Sylvie Goulard ou encore l'ancien garde des Sceaux Michel Mercier.

Le maire de Pau peut en tous cas compter sur le soutien inédit de Bernard Tapie. Les deux hommes n'ont en effet pas toujours été en bons termes. "Surtout, qu'il ne démissionne pas de ses fonctions politiques, qu'il ne fasse pas cette bêtise" , le met en garde l'homme d'affaires dans un entretien au Parisien publié jeudi 5 décembre. "Je ne connais pas le dossier, mais je me sens concerné car je suis à l'origine de cette jurisprudence qui fait qu'un ministre démissionne dès lors qu'il est mis en examen", explique-t-il.

"Démissionner, c'est reconnaître vos fautes"

En 1992, Bernard Tapie, alors ministre de la Ville avait dû démissionner après avoir été mis en examen pour abus de bien sociaux. "À l'époque, je l'avais fait à la demande de Pierre Bérégovoy (le Premier ministre, ndlr). François Mitterrand était contre. Il m'avait dit : 'Démissionner, c'est reconnaître vos fautes.' Cinq mois plus tard, j'ai eu un non-lieu et je suis revenu au gouvernement", rappelle-t-il.

L'ouverture d'une enquête préliminaire du parquet de Paris sur l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, en juin 2017, avait entraîné la démission de M. Bayrou du poste de ministre de la Justice, de même que celles de Marielle de Sarnez (Affaires européennes) et de Sylvie Goulard (Armées).

Mettre fin au secret de l'instruction ?

"Il faut que toute la classe politique en termine avec cette jurisprudence ridicule, idiote et non juridique", estime l'ancien patron d'Adidas, qui déplore le pouvoir des magistrats, qui peuvent "faire et défaire les carrières politiques". Pour lui, la démission d'un ministre mis en examen n'a "pas de sens", qui évoque sa propre expérience : "J'ai été mis en examen six fois par la juge Eva Joly, et ça s'est terminé par six non-lieux, mais neuf ans après".

L'ex-patron de l'OM appelle par ailleurs à "en finir avec le secret de l'instruction pour que tout le monde puisse parler d'un dossier en cours et pas uniquement ceux qui attaquent". Sans la jurisprudence Bérégovoy et le secret de l'instruction "je serais resté un homme politique, j'aurais été élu maire de Marseille, on ne m'aurait pas traîné dans la boue pendant quinze ans avec toutes ces mises en examen sans condamnation", assure-t-il.

Sans tout ça "d'après mes médecins, je n'aurais pas eu ce cancer qui est en train de me tuer" , regrette-t-il,expliquant en être à "une étape très mauvaise". "Pour l'instant, ils (les médecins) n'ont pas trouvé la solution, mais je garde espoir", assure-t-il néanmoins.