François Bayrou au gouvernement ? "Ca n'est pas une hypothèse", assure-t-il

S'il assure qu'il ne fera pas partie d'un prochain remaniement, le patron du MoDem et allié d'Emmanuel Macron appelle néanmoins l'exécutif à "se réinventer".

Le président du MoDem François Bayrou le 26 septembre 2019 à Paris. ( AFP / ERIC FEFERBERG )

François Bayrou, allié de la majorité présidentielle, a affirmé mardi 2 juin qu'il n'était pas dans une hypothèse d'entrée au gouvernement. Interrogé sur LCI pour savoir s'il pourrait faire partie du gouvernement en cas de remaniement, le patron du MoDem a répondu "non". "Ca n'est pas une hypothèse et ça n'est pas mon hypothèse" , a affirmé celui qui fut brièvement ministre de la Justice au début du quinquennat avant de quitter le gouvernement sur fond d'affaire des assistants parlementaires européens de son parti.

"Je suis maire de Pau, candidat au renouvellement de ce mandat", et "je suis à la tête d'une famille politique qui compte dans la vie politique française et je n'ai pas l'intention d'entrer dans des spéculations gouvernementales", a-t-il développé.

François Bayrou a plaidé en revanche pour que l'exécutif "se réinvente". "Il faut qu'il réinvente le lien entre la société et l'Etat, entre le pays dans ses communautés, dans sa vie, depuis les associations jusqu'aux entreprises et les collectivités locales. Il y a une sève qui ne circule plus venant de la base avec le sommet du pays", a-t-il affirmé.

Le centriste a toutefois estimé qu'Emmanuel Macron avait pris conscience de ce changement de paradigme. "Il faut que se réinvente une manière de parler avec les Français, d'être en contact avec eux. Le président de la République a commencé à le faire. En réalité, il avait commencé à le faire avec le grand débat des 'gilets jaunes'", a-t-il assuré. "Emmanuel Macron a dit qu'il fallait se réinventer, il n'y a pas de phrase plus profonde et plus engageante."