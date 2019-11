François Baroin jugé "plus compétent" qu'Emmanuel Macron selon un sondage

Le président de l'Association des maires de France, figure du parti Les Républicains, est également jugé "plus proche des gens" que le chef de l'État, d'après un sondage de l'institut Odoxa-Dentsu Consulting.

Le président de l'Association des maires de France François Baroin lors du Congrès des maires de France, le 21 novembre 2019. ( AFP / THOMAS SAMSON )

François Baroin grignote du terrain face à Emmanuel Macron selon le dernier sondage de l'institut Odoxa -Dentsu Consulting* réalisé pour Le Figaro et franceinfo et publié jeudi 21 novembre. Pour 55 % des personnes interrogées, le président de l'Association des maires de France (AMF) et maire Les Républicains de Troyes (Aube), François Baroin est "plus compétent" qu'Emmanuel Macron (37 %). Ils sont également 49 % à le juger plus charismatique que le chef de l'État (44 %).

Selon cette étude, 59 % des sondés estiment que François Baroin donne plus "confiance" qu'Emmanuel Macron (33 %). 60 % jugent que l'ancien protégé de Jacques Chirac a une plus grande "capacité de rassemblement" que le président (33 %). Enfin, 70 % des personnes interrogées estiment que François Baroin est plus "proche des gens", contre 22 % seulement pour Emmanuel Macron. Une image que l'élu a pris soin de cultiver, notamment lors du Congrès annuel de l'AMF qui s'est tenu cette semaine à Paris .

Emmanuel Macron davantage considéré comme un homme d'État

Le chef de l'État emporte toutefois le match contre François Baroin dans trois domaines. 54 % des sondés pensent qu'il a "plus d'autorité" que François Baroin (38 %) et 48 % qu'il a "plus la stature d'un homme d'État" (44 %). Il est enfin jugé "plus dynamique" par 48 % des personnes interrogées, contre 45 % pour François Baroin.

Alors que les figures présidentiables peinent à émerger chez Les Républicains, certains voient en François Baroin un bon candidat pour représenter le parti dans la course à la présidentielle de 2022.

* Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1.002 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par internet les 20 et 21 novembre 2019.