François Baroin et la tentation de la présidentielle

Heureux qui, comme Baroin, a fait une belle retraite politique. Invité le 6 novembre sur Europe 1, la radio où il a démarré comme journaliste, le maire de Troyes (Aube), par ailleurs avocat pénaliste et senior advisor pour la banque Barclays, prend un malin plaisir à raconter à quel point il est comblé dans sa vie actuelle. « Je n'ai pas que la politique dans le sang. J'adore ça, j'adore le débat, [...] mais j'adore aussi d'autres choses [...] J'ai besoin de souffle de liberté, a-t-il assuré. Et je ne suis pas sûr que je me dirai, à la fin, quand j'aurai fini de compter mes points retraite, que j'aurai raté ma vie si je ne suis pas président de la République. »Alors qu'il reçoit mardi 19 novembre Emmanuel Macron au congrès de l'Association des maires de France (AMF) qu'il préside depuis 2014, il y avait urgence à réduire le volume de la mélodie selon laquelle il n'y aurait désormais plus que lui pour mener la bataille de la droite en 2022. C'est pourtant lui qui a écrit la partition en trois temps. D'abord, propulser son ami Christian Jacob à la tête de LR. Ensuite, participer aux instances d'un parti qu'il avait délaissé après la prise de contrôle de Laurent Wauquiez et placer des proches dans l'organigramme, sans y apparaître lui-même. Enfin, publier un livre dans la foulée, « Une histoire sentimentale » (Albin Michel).Les louanges de Sarkozy, l'avertissement de LarcherLargement suffisant pour s'imposer comme le favori de la famille LR, en mal de leaders. Il suffit de lire les propos du député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, vendredi 15 novembre dans Le Figaro, qui, alors qu'il n'est pas interrogé sur le sujet, conclut que François Baroin « porte une véritable espérance pour notre famille, mais surtout pour la France ». Alléluia, LR aurait donc trouvé son champion !« S'il va à la présidentielle, il s'impose », s'enflamme un dirigeant. « Baroin, c'est la ...