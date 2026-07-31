Franco Baresi, libéro comme l'air

Libéro légendaire de l'Italie et du Milan entre 1977 et 1997, Franco Baresi est décédé ce vendredi à l'âge de 66 ans, mais ses ouvertures, ses percées balle au pied et sa manière de défendre resteront encore longtemps dans les mémoires du ballon rond.

Au FC Paradis, Franco rejoint Franz, Baresi rejoint Beckenbauer. Le défenseur italien est décédé à 66 ans ce vendredi. Une bien triste nouvelle, précipitée par la divulgation de la rumeur de son décès, il y a deux jours. Même si on connaissait ses soucis de santé et son lourd traitement sur l’immunothérapie, le revoir porter la torche olympique à Cortina cet hiver avait ravivé la flamme du joueur qu’il était, de la classe et du charisme qu’il dégageait. L’Italie et le football pleurent.

Libéro, libre héros

Franco Baresi était un joli défenseur. Un esthète du poste, l’homme d’un seul club, le Milan. L’enfant lombard de Travagliato y avait débarqué à 14 ans. Il y est resté les 52 suivantes (moins une parenthèse de trois mois à la direction sportive de Fulham), après 716 matchs, six Scudetti et trois Ligue des champions comme joueur, entre autres, puis une longue activité de dirigeant. Pendant que son frère, Giuseppe, verrouillait le milieu de l’Inter (ils se croisèrent 21 fois), Baresi régalait en tacles, transversales et percées balle au pied. Pendant vingt ans, entre 1977 et 1997, il a cultivé cette prestance, ce mot que les ados utilisent pour mesurer le charisme en ligne : de l’aura. À ce jeu-là, Il Capitano en avait. + 100, + 1 000, + 10 000 même. « Je n’avais pas besoin de dire que j’étais le capitaine » , racontait-il à So Foot dans un chouette entretien, en 2022, deux après être devenu vice-président honoraire du club où il a tout connu, de la Serie B aux années Berlusconi. Le dixième de l’histoire du club, celui della Stella .…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com