information fournie par So Foot • 20/03/2023 à 00:39

Franck Kessié, la lueur de confiance

Auteur du but de la victoire face au Real Madrid ce dimanche soir (2-1), Franck Kessié voit son retour en forme avec le FC Barcelone porter ses fruits.

Depuis le début de la saison, difficile de trouver performances plus neutres que celle de Franck Kessié du côté du FC Barcelone. Un temps d’adaptation difficile, une relation glaciale avec Xavi, et un rendement loin de sa vie à l’AC Milan. Tout cela, l’Ivoirien semble pourtant le gommer progressivement, comme entrevu ces dernières semaines, et confirmé ce dimanche soir à l’occasion du Clásico, le voyant offrir la victoire au Barça dans le temps additionnel (90 e +2).

Entrée fructueuse

Kessié n’aura d’ailleurs pas mis longtemps avant de mettre en pratique ses qualités retrouvées face au Real Madrid. Entré en jeu à un quart d’heure du terme, le milieu de terrain s’est chargé d’appuyer sur le manque d’impact physique de Dani Ceballos, et l’apparition timorée d’Aurélien Tchouameni. L’ancien milanais est ainsi venu gratter de nombreux ballons de contres madrilènes, pour lancer Robert Lewandowski vers d’ultimes efforts. C’est d’ailleurs sur l’une de ces projections qu’il trouvera la faille, apportant le surnombre au mouvement déployé par le Polonais, aidé par Jules Koundé.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com