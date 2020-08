Franck Henouda : "Pour le Shakhtar, le huis clos ça ne fait aucune différence"

Tour à tour dessinateur industriel et GO au Club Med, Franck Henouda travaille comme agent depuis maintenant un quart de siècle. L'œuvre de sa vie ? La légendaire filière brésilienne du Shakhtar Donetsk. Un projet qui n'est pas près de s'essouffler et dont ce Français installé à Porto Alegre raconte les ficelles, avant la demi-finale de Ligue Europa face à l'Inter.

"Fernandinho ou Willian gagnaient 50 000 dollars nets par mois. Un mec qui jouait à Porto, Paris ou Milan, c'était deux millions sans la garantie qu'il reste aussi longtemps."

Franck Henouda, l'Agent gentilhomme

Lucescu m'a contacté, car je vivais déjà au Brésil. Et il faut vivre au Brésil pour savoir faire des transferts. Là-bas, c'est très politique. Ce qui compte, c'est la connexion qu'on a avec les présidents de club. D'ailleurs, je ne suis pas agent de joueurs, mais de clubs. Concernant Akhmetov, il voulait utiliser sa fortune pour bâtir un stade immense et recruter un paquet de stars. Lucescu lui a dit qu'il approuvait la construction du stade et d'un centre d'entraînement ultra-moderne, mais pas le recrutement à coups de millions car il voulait s'installer à long terme.Donetsk n'est pas Kiev, c'est isolé. Quand on a commencé le projet, c'était une ville qui faisait peur. Il y avait un seul hôtel, un aéroport où tu récupérais tes bagages à même le tarmac sur lequel on apercevait des vieux Tupolev qui dataient de la Seconde Guerre mondiale complètement désossés. Lucescu se disait que des jeunes qui effectueraient leur premier voyage hors du Brésil ne pourraient pas comparer ce nouvel environnement avec Paris, Milan ou Séville. Et leurs femmes ne pourraient pas repartir, sous prétexte qu'il n'y a pas de magasin Gucci ou Louis Vuitton.Voilà, Lucescu Lire la suite de l'article sur SoFoot.com