Franck Haise veut Estéban Lepaul en Bleu

Lui aussi s’y met. La première liste de Zizou approche, et ça pourrait bien commencer à sentir bon pour lui. Malgré un match très timide face à l’OM, Estéban Lepaul peut compter sur le soutien de son coach .

« Je ne vais pas vous dire le contraire, d’abord parce que je le vois tous les jours depuis cinq-six mois, explique l’ancien technicien lensois. Je trouve que c’est un attaquant qui devient très complet. Même quand il n’a pas grand-chose, il fait beaucoup pour le collectif. »…

SW pour SOFOOT.com