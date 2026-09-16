Franck Haise, un compte à régler avec la Coupe d’Europe

Plus de 900 jours après sa dernière soirée européenne, le Stade rennais retrouve la Ligue Europa ce mercredi avec un match contre le Sturm Graz. Sur le banc breton, Franck Haise, malheureux en C3 avec Nice la saison dernière et toujours dans l’attente d’un succès dans la compétition.

La dernière apparition de Franck Haise dans une soirée de Coupe d’Europe n’a rien de mémorable. Le grand public n’a pas gardé en mémoire ce 11 décembre 2025 et les supporters niçois préfèrent ne pas se souvenir de l’énième purge proposée par leur équipe sur la scène européenne, une défaite 0-1 contre Braga à l’Allianz Riviera, la sixième en autant de matchs en C3 à ce moment de cette saison cauchemardesque pour les Aiglons. Ils termineront cette phase de ligue vécue comme un tunnel, sans se consoler, à la 33 e place (sur 36) avec trois petits points et sans Haise sur le banc.

Ce soir-là, le technicien français ne sait plus trop quoi dire ni quoi faire. Il sent peut-être que la fin de son aventure azuréenne est proche, elle se terminera quinze jours plus tard, entre la bûche de Noël et le champagne du Nouvel An. « Perdre des matchs, ça ne plaît à personne , avait-il quand même lancé comme une évidence après Braga. En perdre huit, ça ne plaît à personne. Mais une fois qu’on a dit ça, on fait quoi ? Ce n’est pas ça qui me touche le plus. Ce qui me touche, c’est que je voudrais voir tout le temps mon équipe comme je l’ai vue en deuxième période. » Moins d’un an plus tard, les couleurs du blason n’ont pas changé mais le voilà sur le banc du Stade rennais, dans un autre décor et de retour en Ligue Europa pour arrêter d’y perdre des matchs et (enfin) en gagner.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com