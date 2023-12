Franck Haise très remonté contre l’interdiction de déplacement des Sévillans

Il est chaud comme la braise, Franck.

Suite à l’interdiction de déplacement décidée à l’encontre des supporters du FC Séville, Franck Haise est apparu très remonté en conférence de presse à ce sujet à la veille du match entre le RC Lens et Séville. Souvent juste dans ses propos, le technicien lensois s’est notamment insurgé concernant le fond du problème : « Mais comment on va faire pour les JO si on ne peut pas accueillir 300 Sévillans sur notre sol ? Il y a quand même un vrai problème. Au-delà de la forme tardive, il y a un vrai problème et qu’il y ait des moyens supplémentaires pour encadre, évidemment, mais de cette manière-là, je ne pense pas que ce soit la bonne solution » . Franck Haise a rappelé en passant que les fans andalous avaient organisé « non pas un déplacement mais un voyage » , puisqu’il faut parcourir pas loin de 2000 kilomètres depuis le sud de l’Espagne pour arriver jusqu’au nord de la France.…

CD pour SOFOOT.com