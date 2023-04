information fournie par So Foot • 20/04/2023 à 16:33

Franck Haise prudent sur la présence de Lens en C1

Joue-là comme Guy Roux.

Après la défaite du RC Lens, ce samedi face au PSG, (3-1), Franck Haise a préféré tempérer le jeu sur une éventuelle participation en Ligue des champions de son RC Lens la saison prochaine, en conférence de presse : « Les gars ne parlent pas de Coupe d’Europe toutes les cinq minutes. Je parle surtout de ce qu’on met en place depuis trois ans et de ce qu’on doit continuer à mettre en place quand les échéances se rapprochent » . Le technicien de 52 ans poursuit : « Si les joueurs parlaient tout le temps de Ligue des champions, Coupe d’Europe, titre et quatrième place… On n’avancerait pas » .…

TJ pour SOFOOT.com