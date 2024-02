Franck Haise : « Le premier sentiment, c’est la déception profonde »

Clap de fin.

Lens n’a pas réussi à franchir l’obstacle Fribourg ce jeudi en barrages de la Ligue Europa (3-2). Le Racing menait pourtant de deux buts à la pause, et tenait sa qualification jusqu’à la 90 e +2… Un scénario difficile à avaler pour Franck Haise. « Le premier sentiment, c’est la déception profonde, évidemment , a-t-il répondu en conférence de presse. Quand on fait ce métier depuis longtemps, qu’on est entraîneur, joueur ou supporter, on sait qu’on a parfois la chance de vivre des moments exceptionnels, et d’autres qui sont douloureux. Il faut les assumer, les vivre avec le courage nécessaire pour livrer un autre combat dans deux jours et demi (contre Monaco, dimanche, 13h) . » …

QB, à l'Europa-Park Stadion pour SOFOOT.com