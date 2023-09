Franck Haise : « La peur n’est pas bonne conseillère, nous devrons jouer »

Franck Haise ne veut ni être con, ni avoir peur.

C’est en substance la teneur des propos du manager des Sang et Or, débarqué en Andalousie ce mardi soir. Juste avant d’aller reconnaître la pelouse du Séville FC, le technicien a rappelé que le Racing « était encore en Ligue 2 il y a trois ans. Si on n’est pas capable de prendre du plaisir là, on est con. Et je n’ai pas envie d’être con » . Ce après quoi, celui qui découvrira aussi la Ligue des champions mercredi soir a tenté de balayer le manque d’expérience de son groupe, dont il est conscient. « Quand on est remonté de Ligue 2, il n’y avait pas beaucoup d’habitués à la Ligue 1. L’année dernière, quand on termine deuxième du championnat, aucun joueur n’avait connu ça. Forcément nous avons un déficit d’expérience, mais cette saison va nous permettre de combler cela. » …

F.C. à Séville pour SOFOOT.com