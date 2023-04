Franck Haise juge le match de Lens contre Monaco comme « le meilleur de la saison»

A s’en frotter les mains.

Recevant Monaco pour le compte de la 32 e journée de Ligue 1, Lens a gâté son entraîneur en dominant son adversaire à plate couture. Fier de ses joueurs et amplement satisfait, Franck Haise a donc fait part de sa joie en conférence de presse : « Je pense que c’est le meilleur match de notre saison, je me suis régalé ! Au bout de 30 minutes, je me suis demandé si nous pourrions garder ce rythme et nous avons continué assez longtemps. » …

FC pour SOFOOT.com