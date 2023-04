Franck Haise : « Il y avait une chance sur 1000 de revenir avec un résultat positif, on l’a jouée »

Lens avec les loups.

Les Sang et Or sont tombés à 10 contre 11 et avec le sens de l’honneur (3-1) face à un Paris Saint-Germain quasi sacré. Franck Haise lui a évacué sa déception en conférence de presse sans se départir de son sourire. « Le premier sentiment reste la déception, quand on perd un match, assurait le coach lensois . On a senti qu’on était bien dans ce match dans les 20 premières minutes et être menés 3-0 à la mi-temps, c’est difficile. Mais le deuxième sentiment c’est la fierté d’être resté dans le match avec nos principes, de rester fidèles à notre image. » …

MR, au Parc des Princes pour SOFOOT.com