Franck Haise : « Il faut l’accepter, ça fait partie du foot »

Haise ferait un très bon consultant.

Balayé par Arsenal ce mercredi à l’Emirates Stadium (6-0), Lens a dit adieu à la Ligue des champions. Malgré l’élimination, et la claque, Franck Haise a tenu à être optimiste après le coup de sifflet final. Du moins, pas abattu. « On n’espérait pas ça, évidemment. J’ai eu le temps de revoir 5 des 6 buts, et sur les 4 premiers, on a beaucoup de choses à se reprocher. Contre ces équipes-là, il ne faut pas en faire beaucoup, et quand on en fait beaucoup, on paye » , a-t-il expliqué au micro de Canal +.…

LT pour SOFOOT.com