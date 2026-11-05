Franck Haise est très, très assidu sur Duolingo

Pas besoin de Google Traduction quand on maîtrise les langues. C’est ce qu’aimerait dire Franck Haise, qui se confie sur l’évolution du métier d’entraîneur et son retour à Rennes dans le nouveau numéro de So Foot , en kiosques depuis ce jeudi.

Brighton, Everton et Nottingham avaient coché son nom

L’entraîneur de 55 ans aurait-il pu faire une Pierre Sage, à l’époque, et tenter l’aventure en Premier League ? « Il y a eu Brighton, Everton est venu aussi, Nottingham avait pris des informations , explique-t-il en évoquant sa période lensoise. C’est moi qui ai refusé à chaque fois d’aller plus loin dans les discussions parce que je ne me sentais pas prêt. »…

CG pour SOFOOT.com