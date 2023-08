Franck Haise après PSG-Lens : « C’est allé trop vite pour nous en deuxième période »

Franck essaye de tenir le cap.

Malgré la lourde défaite de son équipe face au PSG, le coach du RC Lens a tenté de garder la tête haute après la rencontre : « J’essaye de faire un résumé concis : on a été cohérent en première période, avec la volonté de chercher à empêcher Paris de sortir. On avait une équipe qui n’avait pas de profondeur devant, donc il fallait récupérer le ballon haut, ce que l’on a fait, c’était cohérent même on n’a pas eu beaucoup de situations. En deuxième mi temps, on s’est un peu ouvert, du fait du but avant la pause, et contre cette équipe, si vous n’êtes pas à la bonne distance, ça va trop vite. C’est allé trop vite pour nous en seconde période, il y avait trop d’écart ce soir entre les deux équipes. » …

AC, au Parc des Princes pour SOFOOT.com