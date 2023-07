information fournie par So Foot • 14/07/2023 à 22:39

Franck Haise à propos du départ de Loïs Openda : « Honnêtement, je n’ai aucune déception »

Tout est bien qui finit moyennement.

Interrogé ce vendredi au terme d’un match amical face à Amiens (2-2) sur le départ de Loïs Openda à Leipzig, Franck Haise a concédé son regret de ne pas avoir conservé le Belge une saison supplémentaire. « Le club fait une bonne affaire, le joueur fait une bonne affaire. C’est le football, j’étais très content de travailler avec Loïs, comme je lui ai dit j’aurais été très content de travailler une deuxième année avec lui » , a avoué le coach nordiste, avant de vider son sac : « Honnêtement, je n’ai aucune déception. Aucune. C’est un choix de joueur. Il veut partir, il multiplie son salaire par quatre. Il veut aller absolument à Leipzig, trois jours avant il veut absolument rester à Lens. Ça fait 35 ans que je suis dans le football, j’en ai vu quelques-uns et j’en verrai encore. L’important, c’est que le club se fasse respecter, qu’on regarde tout le monde dans les yeux pour les transferts et sur le terrain. Et c’est ce qu’on a fait. » …

AL pour SOFOOT.com