Francisco Trincão, la future pépite du Portugal et de Barcelone

Annoncé comme une pépite depuis plusieurs années, Francisco Trincão a pris son temps avant d'éclore véritablement cette saison à 20 ans. Une année qui aura vu le jeune ailier de 20 ans quitter Braga pour s'engager au FC Barcelone. Avant d'être appelé pour la première fois en sélection du Portugal en vue des matchs de Ligue des Nations face à la Croatie et la Suède.

Recalé par Porto, Adopté par Braga

C'est une semaine que Francisco Trincão n'est pas près d'oublier. Alors que la plupart des Portugais profitent des derniers jours du mois d'août pour se dorloter sur les plages du Algarve - laissées libres en raison du covid par les Néerlandais et les Anglais -, Francisco Trincão, lui, a posé ses valises à Barcelone. Et il n'est pas venu en Catalogne pour aller visiter la Sagrada Família mais bien pour montrer aux supporters du Barça qu'il maîtrise bien mieux l'exercice du jonglage que Ousmane Dembélé. Car oui, derrière cette otarie au visage juvénile de 183 centimètres se cache un ailier de 20 ans qui pèse 500 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire fixée par Barcelone après avoir dépensé 31 millions en janvier dernier pour s'attacher ses services.Une fois les présentations faites avec les- qui visiblement préfèrent commenter le possible départ de Lionel Messi plutôt que de s'extasier devant son successeur -, Francisco Trincão a pu revenir au Portugal où il a été appelé pour la première fois enpar Fernando Santos. Une semaine totalement folle qui ne surprend pas les fidèles de la Liga Nos tant le jeune ailier a rayonné durant cette saison avec Braga (8 buts, 6 passes décisives). Ni les amoureux de Football Manager qui ont repéré la pépite depuis plusieurs années et qui ont réussi à remporter la Ligue des Champions avec Dijon grâce à un triplé du Portugais en finale face au Real Madrid.L'histoire retiendra peut-être que c'est au Estádio do Dragão face à la Croatie en Ligue des Nations que Francisco Trincão a fait ses débuts avec la. Un stade dans lequel le gaucher aux pieds d'argent aurait pu devenir une véritable coqueluche. Retour en 2009. Trincão n'est encore qu'un jeune bambin de neuf ans lorsqu'il quitte le SC Vianense pour rejoindre le centre de formation du FC Porto, à 75 bornes de son Viana do Castelo natal.