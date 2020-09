So Foot • 19/09/2020 à 06:00

Francis Gillot : "Franck Haise n'est pas tordu, c'est tellement rare"

Lens-Bordeaux, c'est évidemment l'occasion de prendre des nouvelles de Francis Gillot. Et ça tombe bien, l'ancien entraîneur de Lens et Bordeaux avait des choses à dire. Entretien.

LensBordeaux 19/09/2020 - 17:00 Ligue 1 Diffusion sur

Il a beau avoir l'air froid et austère, Francis Gillot a fait les beaux jours de tous les clubs où il est passé. Ou presque. Sa dernière expérience à Auxerre a tourné court en 2017., reconnaît-il aujourd'hui. Le RC Lens, de son côté, a mis plusieurs années à se remettre de son départ inattendu en 2007, dans la foulée d'une solide cinquième place en Ligue 1. Derrière, Gillot a sauvé in extremis le FC Sochaux de la relégation, puis l'a emmené le club en C3, avant de gratter une Coupe de France avec Bordeaux, en 2013., rappelle-t-il.Depuis deux ans, Francis Gillot a changé de cadre et a intégré la DTN, où il occupe le poste d'entraîneur national en charge de la formation des coachs passant le brevet d'entraîneur professionnel de football (BEPF). Cette année,, rigole celui qui n'a jamais mâché ses mots sur la sévérité du football français envers ses entraîneurs. L'an dernier, à Clairefontaine, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com