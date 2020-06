Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Francfort enfonce le Werder Brême Reuters • 04/06/2020 à 00:46









par Matthieu Cointe (iDalgo) L'Eintracht Francfort va mieux. Après une série de 6 matches sans victoire en Bundesliga, les hommes d'Abi Hutter remportent une deuxième rencontre de suite. Les Aigles se sont imposés dans leur match en retard de la 24ème journée de championnat sur la pelouse du Werder Brême (3-0). Après une première période disputée et vierge de but, Andre Silva a ouvert la marque d'une tête précise à l'heure de jeu. Entré à la 81ème minute, Stefan Ilsanker a trouvé le chemin des filets sur son premier ballon touché, avant d'aller chercher un doublé en fin de rencontre. Grâce à cette victoire, Francfort grimpe à la 11ème place. Le Werder reste 17ème et reste à deux longueurs de Dusseldorf, 16ème et barragiste provisoire pour la Deuxième Division.

