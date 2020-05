Francesco Toldo : "Les Bleus nous ont battu à la fin grâce à leur puissance physique"

Dernier rempart de la sélection italienne à l'Euro 2000 - et surtout cauchemar des Oranje en demi-finales de la compétition -, Francesco Toldo a marqué de son empreinte l'édition belgo-néerlandaise. Un championnat d'Europe qu'il n'aurait pas disputé sans la blessure de Gianluigi Buffon, mais qui lui a permis de devenir "Toldone" (le grand Toldo) et un héros national. Entretien avec le légendaire portier de l'Inter et de la Fiorentina.

"Pour moi, une médaille d'argent, ça a une belle valeur."

Oui, toujours. Même si cet Euro 2000 s'est terminé par une défaite face à la France à l'ultime minute, j'ai un très bon souvenir de cet Euro. Le football est une discipline sportive comme le basket, le volley, la gymnastique ou l'athlétisme. Quand les athlètes de ces dernières disciplines arrivent deuxièmes aux J.O, ils sont contents. Ils décrochent une médaille d'argent, et pour moi, une médaille d'argent ça a une belle valeur. Bien sûr, ça reste moins bien sportivement qu'une médaille d'or, c'est indéniable. Je suis content de la manière dont nous nous sommes montrés lors de l'Euro 2000, et ce, même si toute l'Italie aurait évidemment voulu que l'on aille au bout. Dans la vie, il faut savoir gagner, mais aussi savoir perdre.Au départ, forcément, tu sors en colère du dernier match. Parce que tu veux gagner et seulement gagner. Surtout quand tu es dans le match, que tu mènes au score... Mais par la suite, avec le temps, tu as une vision plus globale. Tu réfléchis, et tu dis :Nous ne sommes pas arrivés derniers non plus.Quand elle ne gagne pas, laest toujours critiquée. On est entrés dans la compétition en étant très critiqués, mais notre sélectionneur Dino Zoff a été capable de bien en parler et de gérer cela. Des nations comme l'Italie, la France ou d'autres sont mitraillées de critiques. Ça fait partie du jeu.