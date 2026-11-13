Francesco Pio Esposito, l'attaquant que va aimer l'Italie

Auteur d'un doublé face à l'équipe de France, Francesco Pio Esposito semble avoir confirmé sa place en tant que fer de lance de l'attaque italienne. Un statut qui dépasse largement celui de grand espoir de l'Inter, mais aussi ceux de ses deux frères, également internationaux. Comme si toute la pression retombait sur le dernier de la famille.

Un penalty laissé gracieusement par un coéquipier. C’est de cette manière qu’avait commencé la carrière de Sebastiano Esposito, ouvrant son compteur en professionnel lors d’une leçon de l’Inter contre la Genoa, le 21 décembre 2019. Depuis, l’attaquant a ramé pour s’ouvrir les portes de l’avenir radieux qui lui était promis. Huit fois prêté en cinq ans par les Nerazzurri , avant de trouver de la stabilité à Cagliari et Sassuolo. Pour sa troisième cape avec la Squadra Azzurra , celui aligné ailier droit contre les Bleus se voit offrir la même opportunité sur la pelouse du San Siro (ou Giuseppe Meazza, plutôt). Un acte manqué, envoyant le ballon deux mètres à côté. Moment dur à encaisser, quand celui qui t’a offert ce ballon n’est autre que Francesco Pio Esposito, ton petit frère.

De trois ans son cadet, celui qui prend de la place dans l’attaque de l’Inter n’a pas eu besoin de traitement de faveur pour faire son trou. Déjà bien difficile à jouer lors de l’aller au Stade de France, le bomber a sévi deux fois devant un public déjà acquis à sa cause. Une fois après un super travail de Nicolò Cambiaghi, puis un penalty transformé après une énième largesse défensive des Bleus. Plus que son efficacité, son physique de colosse permet de gagner des duels corsés, et même de prendre l’ascendant physique sur Dayot Upamecano. Une phrase qui paraît difficile à croire, mais par deux fois le patron du Bayern a eu l’air de se trouver face à plus fort, plus imposant que lui.…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com