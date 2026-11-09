Francesco Farioli taclé en plein match par son propre défenseur
Carton rouge, non ? Un tacle sur son coach, ça peut arriver en zone mixte, un peu moins souvent sur le terrain. C’est pourtant ce que Zaidu Sanusi, latéral du FC Porto a fait à son coach Francesco Farioli . Bien sûr (et heureusement pour lui), il ne l’a pas fait exprès. Après un duel avec l’ex-titi parisien Oumar Camara, le Nigérian est tombé et a entraîné dans sa chute l’ex-entraîneur de Nice. Plus de peur que de mal puisque Farioli s’est relevé tout de suite, aidant son joueur à faire de même, et le pantalon n’est même pas taché.
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