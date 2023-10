Francesco Farioli : « Nous avons le devoir d’envoyer un message de paix »

Interrogé en conférence de presse avant la rencontre face à Marseille, Francesco Farioli, coach de Nice, n’a pas esquivé les questions au sujet de Youcef Atal, suspendu par le club et visé par une enquête préliminaire pour « apologie du terrorisme » . Concernant la suspension du joueur en elle-même, l’entraîneur italien a estimé que « le communiqué du club a été très clair » et n’a donc pas commenté plus amplement ce sujet.

Il a en revanche voulu ajouter quelque chose sur la situation en Israël et à Gaza : « En tant qu’être humain et en tant que père de famille, ce à quoi on assiste en ce moment est une véritable catastrophe humanitaire, en dehors des drapeaux et religions. Nous, en tant que sportifs, nous bénéficions d’une tribune et nous avons le devoir d’envoyer un message de paix, un message fort pour espérer que cette catastrophe humanitaire puisse prendre fin au plus vite et que les enfants puissent retrouver leurs parents, dans cette région du monde comme partout. » …

