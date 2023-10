Francesco Farioli « content » de la victoire contre Marseille

Du calme, ce n’était que Marseille.

Vainqueur de l’OM ce samedi (1-0) sur sa pelouse, l’OGC Nice a pris la tête du championnat, en attendant le résultat de Monaco qui reçoit Metz ce dimanche en Principauté. Toujours invaincus, les Aiglons de Francesco Farioli ont bien assimilé les préceptes du technicien italien. « On a fait un match solide. En première mi-temps, on a alterné pressing et défense organisée. En 2 e mi-temps, on a récupéré 4 ou 5 ballons qui auraient pu être décisifs » , a analysé Farioli en conférence de presse.…

LT pour SOFOOT.com