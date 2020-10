Francesco Caputo (Sassuolo), nouveau vieux buteur d'Italie

Buteur dès sa première cape avec l'Italie qu'il découvre à 33 ans, Francesco Caputo apprécie cette nouvelle aventure, mais a pris une certaine distance sur la trajectoire de sa carrière. Avec, notamment, le regret de ne pas avoir connu le plus haut niveau plus tôt. Pourtant, l'histoire est belle.

Sassuolo striker @CiccioCaputo scores and holds up a sign that reads 'Stay safe at home, everything will be fine' ?? pic.twitter.com/i1L3hy8Tzr -- 433 (@433) March 9, 2020

Content, mais frustré, ou frustré, mais content ?

Il est de ceux qui s'adaptent à chaque situation. Dans un club donné, dans un vestiaire, devant les cages, partout. Par ses célébrations, par exemple. Lorsque tout va bien et qu'il plante, celui qui a créé sa propre bière à Altamura (dans les Pouilles) avec deux associés aime à rappeler son goût pour le houblon en mimant le geste d'engloutissement d'une pinte. Quand les conditions se font plus tristes, avec un coronavirus qui fait trembler tout son pays, Francesco Caputo célèbre en revanche son but en délivrant un message de soutien., était-il écrit sur sa feuille brandie aux caméras le 9 mars 2020 contre Brescia, avant le confinement.Alors, pour fêter sa première sélection avec l'Italie, l'attaquant a encore une fois décidé de faire les choses bien. Devant la Moldavie, l'avant-centre titularisé d'entrée a donc remercié Roberto Mancini en signant le break à la 23minute. En toute simplicité : belle ouverture de Cristiano Biraghi, contrôle du droit vers l'avant et frappe de près du même pied pour remporter son face-à-face contre Alexei Co?elev. Lal'emporte finalement 6-0, aussi facilement que Rafael Nadal devant Novak Djokovic, et son nouveau renfort vient de parfaitement s'intégrer. Mais...Mais voilà : au sortir de ce baptême, Caputo a du mal à apprécier comme il se doit ses débuts avec sa nation.