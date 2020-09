Francesco Acerbi, étoile furtive

À la fois meilleur stoppeur et premier relanceur d'une Lazio qu'on n'avait plus vue aussi forte en Serie A depuis un bon bout de temps, Francesco Acerbi est devenu une vraie référence défensive, sans prévenir et sans faire de bruit. Retour sur l'histoire d'un type revenu d'un cancer, et qui a commencé à aimer le football au moment où il pensait qu'il ne pourrait peut-être plus jamais le pratiquer.

Le duelliste

Même à Rome, son nom est rarement cité en premier, quand on parle de la Lazio. Avant lui, il y a les astres locaux, ceux dont le rayonnement flatte les mirettes des tifosi, à coups de buts, dribbles et passes décisives. Francesco Acerbi n'est pas Ciro Immobile, Sergej Milinkovi?-Savi? ou Luis Alberto. Même en, où il ne cumule que sept sélections depuis sa première apparition en 2014, le joueur est éclipsé par l'envahissante doublette Chiellini-Bonucci. Non, décidément, Francesco Acerbi ne brille pas. Le bonhomme est plutôt de ceux qui rayonnent discrètement, un peu à part du tintouin médiatique. Un petit coin d'ombre où sa lumière, discrète et diffuse, s'est rapidement propagée, pour régénérer l'arrière-gardePour se rendre compte de la valeur de ce type-là, il faut notamment éplucher les feuilles de stats. La saison dernière, Opta traduisait en chiffres ce Lire la suite de l'article sur SoFoot.com