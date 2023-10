France: vers une stabilisation des faillites d'entreprises après une forte hausse, selon une étude

Le nombre de défaillances d'entreprises devrait croître de 36% cette année en France, après 49% en 2022, un fort "rattrapage" après les mesures de soutien pendant le Covid, puis se stabiliser en 2024 à 57.000, selon une étude publiée mercredi par Allianz Trade.

A l'échelle mondiale, le nombre de défaillances d'entreprises croîtra de 6% cette année et de 10% l'an prochain, selon la même étude.

Les grandes entreprises françaises seront concernées également par ces défaillances. Ainsi, selon l'étude, "la normalisation des défaillances se poursuit avec un effet de rattrapage encore plus important dans les secteurs qui ont été le plus soutenus par les mesures étatiques déployées face à la pandémie, dont l'hôtellerie, l'industrie et le commerce".

Dès fin 2023, les défaillances françaises dépasseront de 11% leurs niveaux d'avant le Covid, selon Allianz Trade et en 2024, observe Maxime Lemerle, responsable des recherches défaillances, "la réaccélération de l'économie française ne sera pas suffisante pour voir le nombre de défaillances reculer".

Au niveau mondial, l'étude observe que les revenus des entreprises pâtissent d'une demande qui tourne au ralenti et d'"un pouvoir de fixation des prix qui s'affaiblit".

Pourtant les réserves de liquidités des entreprises sont encore "importantes", observe Aylin Somersan Coqui, directrice générale d'Allianz Trade, mais elles "restent largement concentrées entre les mains des grandes entreprises et de secteurs comme la tech".

Pour M. Lemerle, "les taux d'intérêts élevés pèsent sur la demande dans certains secteurs comme l'immobilier et les biens durables", de quoi "mettre la pression sur les secteurs hautement endettés, comme les services publics et les télécoms, des deux côtés de l'Atlantique".

Fin 2023, "la normalisation des défaillances s'achèvera dans la plupart des économies avancées" avec, outre la France, d'autres hausses des défaillances à deux chiffres : États-Unis (+47%), Pays-Bas (+59%), Japon (+35%), Corée du Sud (+41%).

D'ici fin 2024, trois pays sur cinq auront retrouvé leurs niveaux de défaillances d'avant le Covid, selon Allianz Trade.

Mme Somersan Coqui s'inquiète néanmoins de délais de paiement qui "devraient s'allonger", alors qu'ils dépassent déjà deux mois pour la moitié des entreprises mondiales. Avec un coût journalier de 90 à 140 milliards de dollars selon les régions "et des prêts bancaires qui se raréfient pour les PME, combler ce manque de financement sera un défi complexe à relever", estime-t-elle.