FRANCE: UN PLAN DE 15 MILLIONS D'EUROS POUR AMÉLIORER L'ACCÈS À L'ÉDUCATION NUMÉRIQUE PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a annoncé lundi le lancement d'un plan pour renforcer l'accès numérique à l'éducation dans les quartiers prioritaires, où le confinement accroît les inégalités. Ce plan doté de 15 millions d'euros immédiatement mobilisables "permettra d'acheter et de distribuer du matériel informatique et de connexion aux élèves des quartiers n'ayant pas les outils nécessaires pour le suivi éducatif à distance", précise-t-il dans un communiqué. "Depuis le début du confinement, l'ensemble des professeurs et des personnels de l'Education nationale se sont engagés pour accompagner les élèves à distance. Ils ont fait un travail remarquable et salué par tous", souligne le ministre de l'Education. "Il reste des enfants qui n'ont pas pu ou su profiter de la continuité éducative. C'est pour que personne ne soit laissé sur le bord du chemin que nous mettons en place le soutien et les moyens numériques notamment dans les quartiers prioritaires de la ville", ajoute Jean-Michel Blanquer. (Jean-Philippe Lefief)

