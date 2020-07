Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Un nouveau Premier ministre dans les prochaines heures, dit l'Elysée Reuters • 03/07/2020 à 10:21









FRANCE: UN NOUVEAU PREMIER MINISTRE DANS LES PROCHAINES HEURES, DIT L'ELYSÉE PARIS (Reuters) - Un nouveau Premier ministre sera nommé dans les prochaines heures, a indiqué vendredi l'Elysée après la démission d'Edouard Philippe. Chef du gouvernement depuis mai 2017, Edouard Philippe a présenté sa démission vendredi et été chargé par Emmanuel Macron de traiter les affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouvel exécutif. En vertu de la Constitution, le président de la République peut reconduire le maire du Havre ou choisir de le remplacer. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

