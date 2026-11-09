France-Teddy Riner annonce sa candidature à l'élection présidentielle

Teddy Riner, le plus titré des judokas français, a annoncé lundi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 afin de porter une réponse "crédible et juste" à la "colère" et à "la fracture sociale qui traverse pays".

Titulaire de cinq titres olympiques et 11 titres mondiaux, Teddy Riner, 37 ans, a fait cette annonce surprise dans une vidéo sur Instagram, sous le slogan "La France qu'on veut", dans une mise en scène toute présidentielle, assis en complet bleu à un bureau, une bibliothèque et un drapeau français en arrière-plan.

"J'observe la fracture sociale qui traverse le pays, mais ce que je n'accepte pas, c'est d'entendre dans la bouche des jeunes, comme des moins jeunes, qu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir envisager un avenir. C'est donc pour cela que j'ai décidé de m'engager, aux côtés des Français, et donc d’être candidat à la présidence de la République", explique-t-il dans un entretien au Parisien.

Le champion, qui se dit apolitique, déplore que la "colère" populaire soit reprise dans "certains discours (...) avec beaucoup de négativité", par des "gens qui n'ont plus d'ambition" - candidats qu'il n'identifie pas.

Il explique mûrir sa candidature depuis les Jeux olympiques de Paris en 2024.

"J’ai vu tout un pays se rassembler, fier, heureux. Puis se diviser quelques semaines après. Je me suis dit : ce qu’on a su faire pendant quinze jours, on doit pouvoir le faire pour le pays."

"Ce qui m’a fait franchir le pas, c’est cet automne : la colère, l’inquiétude et le sentiment que personne n’y répond", souligne-t-il. "Si j’y vais, c’est pour aller jusqu’au bout. Et si je pensais que je n’avais pas toutes mes chances, je n’aurais pas pris cette initiative."

(Bureau de Paris)