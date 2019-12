France-Suisse : le Léman Express va faciliter la vie des travailleurs frontaliers

Après dix ans de travaux, le Léman Express, réseau ferroviaire franco-suisse de 230 km, va être mis en service ce dimanche. Il devrait faciliter la vie de milliers de travailleurs frontaliers de Haute-Savoie et de l'Ain qui, chaque jour, doivent se rendre à Genève, sur les rives du lac Léman. Ce véritable RER transfrontalier permet en effet d'éviter les bouchons quotidiens qui congestionnent l'agglomération genevoise, notamment aux différents passages à la frontière.240 trains circuleront sur ce réseau qui a nécessité un investissement de 1,85 milliard d'euros (Md€). Il a été cofinancé par la Suisse (1,6 milliard) et la France (250 millions). Le Léman Express transportera chaque jour près de 50 000 voyageurs et desservira 45 gares. « Je travaille dans le centre de Genève. Grâce au Léman Express, je vais gagner du temps de transport. Et surtout, je ne prendrai plus ma voiture », promet Gérard, 48 ans, qui réside à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).Lancement perturbé par la grève« On attendait le Léman Express depuis des années. Avec ce train, je vais pouvoir éviter la galère des bouchons matin et soir », confie Pascaline, infirmière dans une clinique genevoise. Pour Serge Dal Busco, ministre des Transports de Genève, « ce nouveau réseau, qui pourra transporter 4400 voyageurs par heure dans chaque sens, devrait faire baisser le trafic routier à Genève de façon sensible. Pour desservir la Haute-Savoie, nous allons passer de 70 trains quotidiens à 240. C'est donc un changement considérable ».300 employés de la SNCF et des CFF (Chemins de Fer Fédéraux suisses) ont dû apprendre à travailler ensemble. A Annemasse (Haute-Savoie), où une gare vient d'être construite, il y aura des trains toutes les dix minutes, de 5 heures du matin à 0h30. Le lancement du Léman Express risque toutefois d'être perturbé par le mouvement de grève touchant actuellement la SNCF, des syndicats ayant menacé de passer à ...