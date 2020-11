France-Suède : demain c'est loin

Trois jours après sa démonstration de force au Portugal, l'équipe de France retrouve la Suède pour un match sans grand enjeu sportif pour boucler l'année 2020 et sa phase de poules de Ligue des nations. Et peu importe le résultat, Didier Deschamps sait déjà qu'il pourra compter sur ses troupes pour l'Euro à venir.

FranceSuède 16/11/2020 - 20:45 Ligue des nations Diffusion sur

Pour les Bleus, c'est déjà la fin d'une drôle d'année et celle-ci n'aura même pas duré un trimestre. Le 5 septembre dernier est loin et proche à la fois : ce soir-là, l'équipe de France avait retrouvé la compétition contre la Suède après dix mois de sevrage, à Konya. Et elle s'était imposée grâce à un coup de billard signé Kylian Mbappé dans une rencontre de reprise tristounette. Moins de trois mois plus tard, le contexte sanitaire est resté le même, mais les Français ont fait en sorte que leurs retrouvailles avec ces mêmes Suédois se transforment en un nouveau match sans grand enjeu après un succès de prestige au Portugal, samedi soir. ", a prévenu Hugo Lloris en bon capitaine à la veille de connaître une très probable 118sélection.