France-Stagnation surprise des dépenses de consommation des ménages en octobre

Les dépenses de consommation des ménages en biens en France sont restées stables sur un mois en octobre, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.

Elles ressortent à 0,0% après une baisse de 0,9% en septembre (révisé de -0,5%), selon les données.

"La nouvelle baisse de la consommation d'énergie (-2,9% après -0,4%) est contrebalancée par le rebond de la consommation en biens fabriqués (+1,3% après -1,7%)", précise l'Insee dans un communiqué.

"La consommation alimentaire, quant à elle, est quasi stable (-0,1% après -0,3%)", ajoute l'office statistique.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en hausse de 0,3% en octobre.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)