Les dépenses de consommation des ménages en biens en France sont restées stables sur un mois en octobre, montrent les données publiées vendredi par l'Insee.
Elles ressortent à 0,0% après une baisse de 0,9% en septembre (révisé de -0,5%), selon les données.
"La nouvelle baisse de la consommation d'énergie (-2,9% après -0,4%) est contrebalancée par le rebond de la consommation en biens fabriqués (+1,3% après -1,7%)", précise l'Insee dans un communiqué.
"La consommation alimentaire, quant à elle, est quasi stable (-0,1% après -0,3%)", ajoute l'office statistique.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur des dépenses de consommation des ménages en biens en hausse de 0,3% en octobre.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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