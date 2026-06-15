France - Sénégal : dans la fosse aux Lions

Michael OLISE of France and Team of France during friendly match between France and Northern Ireland at Stade Pierre-Mauroy on June 8, 2026 in Lille, France. (Photo by Emilian Baldow/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Opposée à 21 heures au Sénégal, l’équipe de France entre enfin dans son tournoi américain. Et le passé ne cesse de rappeler qu’il est toujours compliqué de jongler entre ambitions et prudence au moment de plonger dans le grand bain.

La date exacte peut être floue, les détails ont pu perdre de leur netteté, mais le grain et les couleurs sont forcément là, collés à la rétine. 12 juin 1998, 31 mai 2002, 13 juin 2006, 11 juin 2010, 15 juin 2014, 16 juin 2018, 22 novembre 2022. Marseille, Séoul, Stuttgart, Le Cap, Porto Alegre, Kazan, Al-Wakrah. Les contemporains de ces époques sont pour la plupart capables de se souvenir de ce qu’ils faisaient ces jours où la France a poussé les portes d’un Mondial. À chacune de ces sorties, une image ou une sensation : c’est la langue tirée de Christophe Dugarry contre l’Afrique du Sud, les pas de danse de Papa Bouba Diop, la titularisation surprise de Franck Ribéry contre la Suisse, l’apathie générale contre l’Uruguay, Benzema qui inaugure la goal-line technology face au Honduras, Griezmann qui transforme le premier penalty accordé par la VAR contre l’Australie ou enfin les croisés de Lucas Hernandez toujours contre les Socceroos .

« La plupart de mes joueurs n’étaient pas nés en 2002 »

Une entrée en lice donne toujours le ton d’une compétition, sans jamais présager de la suite. Elle est l’incipit d’une histoire que le temps saura modeler en épopée ou en fiasco. Ce mardi matin, à quelques heures de se jeter à l’eau, c’est là que se trouve l’équipe de France : au bord du tremplin, les doigts de pied dans le vide. Inutile de s’accrocher aux symboles du passé : voir le Sénégal dans le camp adverse ne peut que faire ressurgir de vieux démons, alors que le 16 juin a été il y a huit ans le point de départ du dernier grand frisson. Pile, face, la pièce n’a plus qu’à être lancée. « Ça fait partie de l’histoire, mais la plupart de mes joueurs n’étaient pas nés en 2002. Il n’y a pas de revanche, c’était il y a 24 ans. Il y a une autre page à écrire , balaye Didier Deschamps, qui n’était pas du voyage en Corée en question. Je n’aime pas comparer les époques. Les Sénégalais de 2002 ont obtenu une grande victoire, mais en face de nous, on aura aussi des joueurs de grande qualité. » …

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com