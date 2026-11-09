France/Réfrigérateurs-Barrot accuse les Gardiens de la révolution d'être responsables de la cyberattaque

Les Gardiens de la révolution de la République islamique d'Iran sont responsables des cyberattaques menées en octobre contre des installations frigorifiques de supermarchés en France, a déclaré lundi Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères française.

"Nous prendrons des sanctions à l'échelle européenne contre tous les responsables de cette attaque", a-t-il déclaré en marge d'un sommet du G7 à Paris.

Début novembre, plusieurs chaînes de supermarchés et de distribution alimentaire ailleurs en Europe ont rapporté avoir également été la cible d'intrusions informatiques dans leurs systèmes de réfrigération.

De son côté, le parquet de Paris a annoncé que sa section cybercriminalité avait ouvert une information judiciaire contre des dirigeants du groupe iranien Shahid Kaveh dans le cadre des cyberattaques menées contre des installations frigorifiques.

(Benjamin Mallet, rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Tangi Salaün)