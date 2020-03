Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation en mars Reuters • 31/03/2020 à 10:46









FRANCE: RALENTISSEMENT PLUS MARQUÉ QUE PRÉVU DE L'INFLATION EN MARS PARIS (Reuters) - Le rythme de l'inflation sur un an a ralenti plus que prévu en France en mars, atteignant un plus bas depuis fin 2016 alors que le confinement décrété par le gouvernement pour tenter de ralentir la propagation de l'économie de coronavirus a entravé l'activité économique, selon une première estimation publiée mardi par l'Insee. L'indice des prix à la consommation harmonisés selon les normes européennes (IPCH), qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, est resté stable pour le deuxième mois consécutif en mars, tandis qu'il affiche une progression de 0,7% seulement sur un an. A ce niveau, un plus bas depuis novembre 2016, il marque nettement le pas par rapport à sa hausse de 1,6% en février et s'inscrit également en deçà des attentes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur une augmentation de 1,1%. Ce ralentissement a notamment été alimenté par un net repli des prix de l'énergie et, dans une moindre mesure, d'une diminution des prix des produits manufacturés, souligne l'Insee. Dans sa première estimation sur les répercussions économique de la crise sanitaire en cours sur l'économie française, l'institut statistique a précisé la semaine dernière que l'activité économique s'établissait environ aux deux tiers de son niveau habituel et a estimé que chaque mois de confinement pourrait se traduire par trois points de pourcentage de produit intérieur brut (PIB) annuel en moins. (Leigh Thomas, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

