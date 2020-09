France: ralentissement de l'activité dans les services en août (Markit)

L'activité dans le secteur des services en France a connu un ralentissement en août, qui s'est propagé à l'ensemble du secteur privé, a indiqué jeudi le cabinet IHS Markit.

L'indice mesurant cette activité a atteint 51,5 et marque un net retour en arrière après les 57,3 enregistrés en juillet, soit la plus forte croissance depuis avril 2018. Une valeur supérieure à 50 marque une expansion, une valeur inférieure à cette limite une contraction.

"Le ralentissement de la hausse de l'activité a reflété une quasi-stagnation de la demande en août, les nouvelles affaires reçues n'ayant en effet que très peu progressé, après avoir affiché une croissance soutenue en juillet", note IHS Markit dans son communiqué.

Pour le 6e mois d'affilée, "les ventes à l'export ont de nouveau diminué", poursuit le cabinet qui assure néanmoins que "les perspectives d'activités à 12 mois restent bien orientées".

A la traîne jusque-là, le secteur "Hôtels et Restaurants" s'est repris au cours du mois écoulé, mais ce regain sectoriel a été partiellement éclipsé par une baisse des niveaux d'activité dans les secteurs "Poste et Télécommunications" ainsi que "Location et autres services aux entreprises".

Logiquement, le recul de l'emploi s'est poursuivi, "le rythme des suppressions de postes s'accélérant en outre pour la première fois depuis quatre mois", relève encore IHS Markit.

L'indice composite mesurant l'activité du secteur privé a atteint 51,6 le mois dernier.

"Une croissance plus mesurée est attendue dans les prochains mois, ces prévisions s'accompagnant en outre d'un risque de nouveau ralentissement économique marqué si le taux d'infection venait à se renforcer au point que le gouvernement français décide d'imposer un nouveau confinement", conclut prudemment Eliot Kerr, économiste chez IHS Markit.

