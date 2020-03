Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Premier décès d'un médecin hospitalier lié au coronavirus Reuters • 22/03/2020 à 13:43









FRANCE: PREMIER DÉCÈS D'UN MÉDECIN HOSPITALIER LIÉ AU CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - Un médecin hospitalier est décédé après avoir été contaminé par le coronavirus, a annoncé dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran, selon lequel il s'agit, à sa connaissance, du premier décès dans cette profession depuis le début de l'épidémie en France. "J'ai été informé hier soir du décès d'un médecin hospitalier. C'est à ma connaissance, (..) la première situation qui a frappé un médecin hospitalier", a déclaré Olivier Véran sur la chaîne de télévision LCI. "C'est un très lourd tribu qui est payé par la grande famille des médecins aujourd'hui dans notre pays" , a-t-il ajouté, sans dévoiler l'identité du médecin. Selon France 3, il s'agit d'un médecin urgentiste de l'hôpital de Compiègne (Oise), décédé cette semaine après avoir été hospitalisé à Lille (Nord). (Gwénaëlle Barzic et Laurence Frost)

