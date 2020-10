France-Portugal : qu'on nous donne l'ennui

Au-delà du 0-0, la prestation de l'équipe de France contre le Portugal a rappelé que le feu d'artifice contre l'Ukraine, dans un match sans enjeu, était plus une anomalie qu'autre chose. Malgré un réservoir à faire rougir de nombreuses sélections, ces Bleus ne sont pas là pour faire le spectacle.

Le bal des banalités

"Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre."

Deschamps et Pavard, qui prennent les matchs les uns après les autres

Dans le monde des Bleus de Didier Deschamps, les affiches les plus attendues n'accouchent pas souvent des parties les plus abouties, surtout quand elles se jouent entre deux compétitions internationales. Après le feu d'artifice contre l'Ukraine mercredi soir dans un match sans enjeu, ce France-Portugal ressemblait à une belle promesse. Celle d'en savoir plus sur cette équipe de France, toujours aussi difficile à déchiffrer, et sur son comportement face à un adversaire de taille. C'est raté, il faudra encore patienter. Car dans la froideur d'un Stade de France privé de son public, à l'exception d'un petit millier de personnes dont une centaine de costauds qui ont donné de la voix devant une drôle de banderole à la gloire de Dunkerque, Griezmann et ses copains n'ont pas réchauffé grand monde. Au point de laisser des regrets à Fernando Santos, le technicien portugais : "" Mercredi soir à Saint-Denis, le Portugal n'est donc pas parvenu à refaire le même coup qu'en 2016, malgré une allure bien plus sexy qu'il y a quatre ans. Les champions du monde, eux, ont retrouvé leur routine déprimante sur le terrain comme dans les mots.Comme si cela ne suffisait pas, l'ennui s'est donc prolongé dans les sous-sols de l'enceinte dyonisienne mercredi soir. Pas de surprise, Didier Deschamps étant un grand spécialiste de la langue de bois. Et à l'image de son équipe sur la pelouse, le sélectionneur n'a pas voulu se livrer face à la poignée de journalistes. "