France-Portugal, la mémoire dans la peau

Quatre ans après la finale de l'Euro 2016, le Portugal revient à Saint-Denis dimanche pour disputer un duel de Ligue des nations. Et si les choses ont bien changé depuis ce sale revers, les Bleus ont désormais un statut à assumer.

FrancePortugal le 11/10/2020 à 20:45 Groupe 3 - Ligue des nations A Diffusion sur

10 juillet 2016, nuit de folie : les Bleus attaquent le rendez-vous d'une vie avec les dents plantées dans le gazon, offrent vingt premières minutes délicieuses, vont presser le Portugal dans son lit, se laissent porter par un Sissoko solaire (aucun autre joueur n'a marché à ce point sur les milieux portugais au cours de l'Euro 2016) et se construisent plus de munitions que face à l'Allemagne au tour précédent. 10 juillet 2016, nuit d'insomnie : comment l'équipe de France a-t-elle pu laisser échapper le toast qu'elle s'apprêtait à porter ? Vaste débat, retourné dans tous les sens depuis plus de quatre ans, mais qu'il est aujourd'hui possible de trancher à l'aide de deux éléments. Le premier : après une entame furieuse, la France a décidé de reculer et de soigner sa relance là où il aurait certainement fallu continuer d'agiter le Portugal dans tous les sens afin de le désorganiser davantage. Le deuxième : cette nuit-là, les Bleus ont rencontré des monstres, un Rui Patrício avec des gants de fer, un Pepe maître des airs, un William Carvalho prince de la couverture, un Ronaldo qui avec sa blessure a Lire la suite de l'article sur SoFoot.com