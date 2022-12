France-Pologne : le showman Wojciech Szczęsny, un dernier rempart d'excellence

Enfin au niveau auquel tout un peuple l'a attendu et espéré, Wojciech Szczesny incarne la résilience polonaise, dans un emballage de joyeux luron. Itinéraire d'un boute-en-train qui s'est cassé les bras avant de devenir la muraille de Varsovie. Celle qui se dresse aujourd'hui, à 16 heures, sur la route de Mbappé & Cie.

France Pologne 03/12/2022 - 16:00 Mondial 2022 - 8es Diffusion sur

Nous sommes le 2 janvier 2011, et Wojciech Szczęsny tweete ses états d'âme. Plus jeune gardien d'Arsenal en Premier League à peine trois semaines plus tôt face à Manchester United,vient de prendre la suite de Łukasz Fabiański (né comme lui un 18 avril) à 21 piges, sous les ordres d'Arsène Wenger. Hyperactif sur le réseau à l'oiseau bleu, il y enchaîne les vannes, les tacles à la carotide contre Tottenham, participe à des FAQ et vibre devant X-Factor. Il paraît aussi qu'il éclate son pote Jack Wilshere au ping-pong. Et s'il a depuis lâché son cellulaire pour aimanter plus de ballons depuis le point de penalty, et ainsi filer la migraine aux statisticiens de Transfermarkt, le one-man-show lui colle toujours à la peau. Plus de dix ans après sa première compétition internationale à la maison, "Chtcheinssné", en phonétique, en est venu à voler la vedette àau milieu du désert qatari, la faute à la tactique frileuse et rouillée de Czesław Michniewicz … Lire la suite de l'article sur SoFoot.com