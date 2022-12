France-Pologne : Entretien croisé avec Ludovic Obraniak et Damien Perquis

Tous deux nés en France, mais passés sous la tunique de la sélection polonaise, Ludovic Obraniak et Damien Perquis portent un regard critique sur le jeu proposé par les Orły dans ce Mondial. Entretien croisé avec deux hommes dont les cœurs vont balancer ce dimanche.

France Pologne 03/12/2022 - 16:00 Mondial 2022 - 8es Diffusion sur

"Pour moi, c'est l'équipe la moins emballante de ce Mondial, c'est ce que j'ai vu de plus mauvais. J'ai regardé quasiment tous les matchs, et en matière de jeu, c'est la plus minimaliste." Ludovic Obraniak

Le projet de jeu m'a surpris par rapport à la qualité de l'effectif. Je crois que c'est un groupe qui n'est pas forcément en accord avec le plan du coach, mais qui s'y plie. Je retiens surtout la pauvreté offensive et la forme de Wojciech Szczęsny aussi. On peut quand même être soulagé en se disant que c'était soit la Pologne soit le Mexique qui allait passer avec l'Argentine. Tout est bien qui finit bien, même avec cette tactique-là.Il y a une certaine forme de satisfaction dans le sens où passer une poule de Coupe du monde, ce n'était pas arrivé depuis une éternité. Ça, c'est quand même une fierté. Mais pour moi, c'est l'équipe la moins emballante de ce Mondial, c'est ce que j'ai vu de plus mauvais. J'ai regardé quasiment tous les matchs, et en matière de jeu, c'est la plus minimaliste. Honnêtement,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com