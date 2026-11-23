Usine de production Renault à Douai
PARIS, 23 novembre (Reuters) - L'activité du secteur privé français s'est contractée de façon plus marquée que prévu en novembre, plombée par la plus forte baisse de la production manufacturière depuis février 2025, montre l'enquête préliminaire publiée lundi par S&P Global.
• L’indice flash S&P Global des directeurs d'achats composite - regroupant le secteur des services et le secteur manufacturier - est tombé à 46,2, contre 46,6 en octobre, selon l'enquête. Les économistes avaient anticipé un chiffre à 48,1.
• Le seuil de 50 sépare la croissance de la contraction.
• "Les données 'flash' de l'indice PMI de novembre ont accru le risque que la France entre en récession technique au quatrième trimestre", selon Joe Hayes, économiste principal chez S&P Global Market Intelligence
• "La deuxième plus grande économie de la zone euro a du mal avec une demande intérieure faible, en partie à cause de l'hésitation des clients à se lancer dans des projets avant une période électorale très incertaine l'année prochaine", ajoute-t-il.
• L'indice flash S&P Global des directeurs d’achat dans le secteur manufacturier français a chuté de 49,5 à 47,9, son plus bas niveau depuis 12 mois, tandis que la composante production manufacturière a reculé de 48,5 à 44,5, son plus bas niveau depuis février 2025
• L'indice PMI flash S&P Global des services en France a progressé, passant de 46,2 à 46,6, son plus haut niveau depuis deux mois, bien qu’il soit resté en dessous du seuil des 50.
• Les entreprises ont supprimé des emplois pour la septième période d’enquête consécutive.
• L'inflation des coûts des intrants s'est atténuée pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois, tandis que celle des prix à la production a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis huit mois.
• Les entreprises françaises se sont montrées les plus pessimistes quant à leurs perspectives pour l’année à venir depuis octobre 2012, si l’on exclut les mois de mars et avril 2020, marqués par la pandémie.
(Rédigé par Makini Brice; version française Augustin Turpin, édité Benoit Van Overstraeten)
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