Usine de production Renault à Douai

PARIS, 23 novembre (Reuters) - L'activité du secteur privé français ‌s'est contractée de façon plus marquée que prévu en novembre, plombée par la ​plus forte baisse de la production manufacturière depuis février 2025, montre l'enquête préliminaire publiée lundi par S&P Global.

• L’indice flash S&P Global des directeurs d'achats composite - regroupant ​le secteur des services et le secteur manufacturier - est tombé à 46,2, contre 46,6 en octobre, selon l'enquête. ​Les économistes avaient anticipé un chiffre à ⁠48,1.

• Le seuil de 50 sépare la croissance de la contraction.

• "Les données 'flash' ‌de l'indice PMI de novembre ont accru le risque que la France entre en récession technique au quatrième trimestre", selon Joe Hayes, ​économiste principal chez S&P Global ‌Market Intelligence

• "La deuxième plus grande économie de la zone euro ⁠a du mal avec une demande intérieure faible, en partie à cause de l'hésitation des clients à se lancer dans des projets avant une période électorale très ⁠incertaine l'année prochaine", ‌ajoute-t-il.

• L'indice flash S&P Global des directeurs d’achat dans le secteur ⁠manufacturier français a chuté de 49,5 à 47,9, son plus bas niveau depuis ‌12 mois, tandis que la composante production manufacturière a reculé de ⁠48,5 à 44,5, son plus bas niveau depuis février 2025

• ⁠L'indice PMI flash S&P ‌Global des services en France a progressé, passant de 46,2 à 46,6, son plus ​haut niveau depuis deux mois, bien ‌qu’il soit resté en dessous du seuil des 50.

• Les entreprises ont supprimé des emplois pour la septième ​période d’enquête consécutive.

• L'inflation des coûts des intrants s'est atténuée pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois, tandis que celle des prix ⁠à la production a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis huit mois.

• Les entreprises françaises se sont montrées les plus pessimistes quant à leurs perspectives pour l’année à venir depuis octobre 2012, si l’on exclut les mois de mars et avril 2020, marqués par la pandémie.

(Rédigé par Makini Brice; version française Augustin Turpin, ​édité Benoit Van Overstraeten)